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Киев очень скоро окажется в красной зоне – дата

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
21 октября, 11:35
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Власти столицы в ближайшие дни примут решение об ужесточении карантина в городе – какие правила введут
Киев скоро перейдет в красную зону
Киев скоро перейдет в красную зону / Фото: Коллаж: Сегодня

Столица перейдет в красную зону карантина в ближайшие дни. Этот вопрос власти рассмотрят в пятницу, 22 октября.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время сессии Киевсовета.

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По словам Кличко, 22 октября городская комиссия поТЭБ и ЧС примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании столицы в условиях красной зоны.

На территории красной зоны запрещается:

  • работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
  • работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Ограничения не будут применяться, если у всех посетителей и сотрудников будет доступен зеленый COVID-сертификат, то есть все они будут полностью вакцинированы против коронавирусной болезни. В красной зоне разрешена работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

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