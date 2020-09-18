Киев остался в "оранжевой" карантинной зоне

Киев останется в "оранжевой" карантинной зоне еще как минимум на две недели.
Об этом на своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 21 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев остается в оранжевой зоне", - пишет он.
Как известно, в "оранжевой" зоне запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек.
Кроме того, не разрешается работа хостелов и гостиниц, спортивных залов, фитнес-центров, детских лагерей отдыха, а также ограничена работа развлекательных заведений.
Ранее мы сообщали, что в Киеве из-за вспышки коронавируса среди учителей на карантин закрыли еще четыре школы в Оболонском, Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах.
Также напомним, в Киевской области почти восемь тысяч учеников перевели на дистанционное обучение.
О том, как работают школы во время эпидемии COVID-19, смотрите в видеосюжете:
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк