Киев остался в "оранжевой" карантинной зоне

Усиленные ограничения сохранятся еще минимум на две недели

Киев останется в "оранжевой" карантинной зоне еще как минимум на две недели.

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Об этом на своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 21 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев остается в оранжевой зоне", - пишет он.

Как известно, в "оранжевой" зоне запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек.

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Кроме того, не разрешается работа хостелов и гостиниц, спортивных залов, фитнес-центров, детских лагерей отдыха, а также ограничена работа развлекательных заведений.

Ранее мы сообщали, что в Киеве из-за вспышки коронавируса среди учителей на карантин закрыли еще четыре школы в Оболонском, Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах.

Также напомним, в Киевской области почти восемь тысяч учеников перевели на дистанционное обучение.

О том, как работают школы во время эпидемии COVID-19, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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