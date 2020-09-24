По предварительным данным, Киев переходит в "желтую" зону опасности по коронавирусу. Об этом сайту "Сегодня" рассказал Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

"С понедельника Киев перейдет с "оранжевой" в "желтую" зону опасности. Причин для этого две: Кабинет министров Украины изменил показатели оценки с 120 заболевших на 100 тысяч населения до 160. Этот показатель был увеличен по нашей же просьбе, поскольку в Киеве проживает три миллиона человек, а не всего один миллион. Вторая причина – это стабилизация роста заболеваемости в столице", – пояснил сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

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По его словам, в Киеве каждый день регистрируется по 30-40 новых очагов заболевания коронавирусом.

"К счастью, по 1-2 случаях в одном очаге. Все очаги выявляем в организованных трудовых коллективах. Больше всего новых случаях в учебных заведениях Киева", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан.

Глава Госпродпотреюслужбы столицы уверен, что Киев пока не попадет в "красную" зону карантина.

"Вероятно, что Киев снова вернется в "оранжевою" зону. Скорей всего – это произойдет через две недели. И по самому оптимистичному прогнозу, город будет оставаться в "оранжевой" зоне до марта следующего года", – отмечает Олег Рубан.

Как сообщает сайт "Сегодня", Владимир Зеленский заявил, что в Украину пришла вторая волна коронавируса.

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