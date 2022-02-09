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Киев перейдет в красную зону? Мы проверили слухи

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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9 февраля, 15:37
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На данный момент уже 30% столичных школ работают дистанционно
Столица сейчас находится в оранжевой зоне
Столица сейчас находится в оранжевой зоне / Фото: Коллаж: Сегодня

В Госпотребслужбе Киева говорят, что на этой неделе столица останется в оранжевой зоне карантина. Как сообщили сайту "Сегодня", причина для перехода в красную зону пока одна – возросшее количество госпитализаций пациентов в больницы города.

"Мы фиксируем увеличение показателей по госпитализациях в Киеве, но этого недостаточно для перехода в красную зону. Еще по двум показателям превышений не будет 100%. Ситуация в Киеве стабильная – город находится в оранжевой зоне. Все противоэпидемиологические мероприятия активно выполняются", – сообщил нам глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Он добавляет, что на данный момент 30% столичных школ работают дистанционно. Это сделано, чтобы остановить распространение инфекции.

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Коронавирус в Украине

Напомним, в Украине уже распространяется новый опасный штамм коронавируса "Омикрон". Прогнозируют, что вспышка заболевания может спровоцировать локдаун уже в январе.

Минздрав опубликовал все данные о новом штамме "Омикрон", известные по предварительным результатам научных исследований.

В Минздраве отмечают, что Украина не избежит новой вспышки коронавирусной болезни, однако медицинская система в постоянной готовности к очередной нагрузке.

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Главный санврач Украины Игорь Кузин в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в конце 2022 года Украина будет на пути к укрощению эпидемии коронавируса. Однако есть условие: это случится, если большинство украинцев будут вакцинированы.

На 18 января в Украине было зафиксировано 8558 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 1125 человек, выздоровел 5761 человек, случаев с летальным исходом – 188.

Раньше мы писали:

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