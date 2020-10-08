Киев перейдет в "оранжевую" зону карантина: что изменится в столице

С понедельника Киев перейдет с "желтой" в "оранжевую" зону карантина. Об этом сайту "Сегодня" рассказал Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

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По его словам, столица достигла тех показателей, которые соответствуют переходу в "оранжевую" зону карантина.

"В Киеве регистрируется количество инфицированных граждан – более 160 человек на 100 тысяч населения. Думаю, что сегодня вечером Кабмином будет принято решение о переходе Киева из "желтой" в "оранжевую" зону карантина, а новые правила будут действовать уже с понедельника. Что же касается перехода столицы в "красную" зону карантина, то ежедневно проводиться увеличение коечного фонда в больницах. Мы контролируем ситуацию ежедневно и ежеминутно. Но, я думаю, что локально мы в "красную" зону пока не перейдем", – поясняет сайту "Сегодня" Олег Рубан.

С переходом Киева в "оранжевую" зону карантина – изменится режим работы ночных заведений, проведение общественных и культурных мероприятий.

Изменения жизни города в "оранжевой" зоне карантина:

сохраняются требования желтой зоны;

запрещается деятельность средств размещения (хостелы, турбазы и т.д.), кроме гостиниц;

запрещается работа развлекательных заведений и ресторанов ночью;

запрещаются плановые госпитализации в больницах;

запрещается работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

запрещается прием новых смен в детские лагеря;

ограничение для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Напомним, за прошлые сутки в Киеве вирус обнаружили у 422 человек. На сегодня в столице уже 25 896 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли от коронавирусной инфекции за весь период пандемии – 453 киевлян.

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Министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга относительно эпидемиологической ситуации сообщил, что по состоянию на утро 8 октября в Украине подтвердили 5 357 новых случаев заражения коронавирусом – 244 734 с начала эпидемии.

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