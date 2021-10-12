Киев перейдет в оранжевую зону? Мы проверили слухи

В социальных сетях ширятся слухи, что Киев близок к попаданию в оранжевую зону карантина. Так ли это, сайт "Сегодня" поинтересовался у главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана.
По его словам, Киев сегодня находится в желтой зоне карантина. И предпосылок перехода в красную или оранжевую зону у Киева нет.
"Ситуация полностью находится под контролем – Киев в желтой зоне карантина. К оранжевой зоне мы близко, но делаем все, чтобы в нее не попасть. Основная причина перехода в оранжевую зону – это рост показателей по госпитализации. Она сегодня в Киеве колеблется от 30 до 40%, а норма от 50 до 60%", – сообщил сайту "Сегодня" Олег Рубан.
Регионы, которые попали в оранжевую зону
Всего в оранжевую зону карантина попали 15 регионов. Вчера их было 16.
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- Хмельницкая
- Черкасская
- Черновицкая
- Черниговская
В этих областях превышены показатели загруженности коек с кислородом, уровня госпитализации и коэффициент выявления случаев инфицирования.
Какие ограничения действуют сейчас
С 23 сентября Украина попала в желтую зону эпидемической опасности. В стране действуют новые ограничения:
- запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
- не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
- кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.