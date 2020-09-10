Киев попал в "оранжевую карантинную зону"

В столице должны закрыть целый ряд заведений и учреждений

Киев отнесли к "оранжевой карантинной зоне". Такое решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на внеочередном заседании.

Реклама

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов на своем Telegram-канале.

Как известно, в "оранжевой зоне" запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек.

Кроме того, не разрешается работа хостелов и гостиниц, спортивных залов, фитнес-центров, детских лагерей отдыха, а также ограничена работа развлекательных заведений.

Новое зонирование начнет действовать с полуночи понедельника, 14 сентября.

В тренде Школы на карантине: что происходит в Киеве

Реклама

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине по состоянию на 10 сентября условиям для ослабления карантина не соответствовали Киев и 17 областей страны.

Ранее мы сообщали, что в Украине на карантин отправили учеников 145 классов. В некоторых случаях закрывались целые школы, но в основном ограничивались самоизоляцией отдельных классов.

Кроме того, мы писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Сейчас проходят клинические испытания.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама