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Киев попал в "оранжевую карантинную зону"

10 сентября, 18:56

Руслан Ровик Руслан Ровик

В столице должны закрыть целый ряд заведений и учреждений

Киев отнесли к "оранжевой карантинной зоне". Такое решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на внеочередном заседании.

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Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов на своем Telegram-канале.

Как известно, в "оранжевой зоне" запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек.

Кроме того, не разрешается работа хостелов и гостиниц, спортивных залов, фитнес-центров, детских лагерей отдыха, а также ограничена работа развлекательных заведений.

Новое зонирование начнет действовать с полуночи понедельника, 14 сентября.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине по состоянию на 10 сентября условиям для ослабления карантина не соответствовали Киев и 17 областей страны.

Ранее мы сообщали, что в Украине на карантин отправили учеников 145 классов. В некоторых случаях закрывались целые школы, но в основном ограничивались самоизоляцией отдельных классов.

Кроме того, мы писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Сейчас проходят клинические испытания.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев столица карантин коронавирус ограничения

Источник: Сегодня

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