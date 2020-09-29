Киев попал в ТОП-10 городов мира с наибольшим количеством небоскребов

На первом месте в мировом рейтинге - Нью-Йорк

Киев занял первое место среди европейских городов по количеству высотных зданий. Об этом стало известно из данных рейтинга SkyscraperPage.

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Отметим, что всего в Киеве насчитывается 1 199 зданий выше 35 метров (12 этажей. – Ред.). На втором месте Лондон – 1 109. На третьем Москва – 550.

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В общемировом рейтинге Киев занял восьмую позицию. На первом месте – Нью-Йорк, в котором насчитывается 6 097 высоток.

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Напомним, киевляне определили районы, которые считают самыми комфортными для жизни.

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