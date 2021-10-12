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Киев попал в ТОП-5 городов мира с самым грязным воздухом

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
12 октября, 10:29
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Такой воздух может угнетать нервную систему всех людей
Для здоровых людей такой воздух несет стандартную опасность / Коллаж "Сегодня"
Для здоровых людей такой воздух несет стандартную опасность / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 12 октября, в Киеве зафиксировали один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире. Уровень загрязнения воздуха отслеживается в режиме реального времени.

Об этом пишет Укринформ.

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Нечем дышать

За данными портала Iqair, на 10:00 индекс Киева составляет 151 при норме 50. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения".

Данные по качеству воздуха/IQAir. Киев находится на 5 месте
Данные по качеству воздуха/IQAir. Киев находится на 5 месте

При таком уровне воздуха людям с заболеваниями дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключают спортивные занятия на открытом воздухе.

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Что говорят эксперты

По словам специалистов, для здоровых людей такой воздух несет стандартную опасность. Вещества, содержащиеся в нем, могут способствовать тому, что у человека появляются сонливость, вялость, пропадает активность. Также он угнетает нервную систему.

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