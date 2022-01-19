Киев снова засыплет снегом: когда ждать непогоды

Синоптики рассказали, какую погоду ждать в столице завтра и будет ли она снежной – новый прогноз

Снег в городе прогнозируют ближе к вечеру/Коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве в четверг, 20 января, будет снежной и теплой. Однако осадки синоптики обещают в столице ближе к вечеру. Также стоит ожидать небольшой ветер и облачную погоду, которая продержится только утром.

Об этом пишет ТСН.

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В четверг в город вернется снег. Осадки будут ближе к вечеру, когда температура воздуха станет ниже. Днем же столбики термометров будут колебаться от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Ветер в Киеве в этот день будет юго-западный, 3-10 м/с.

Погода в Украине

Сегодня, 19 января, в стране осадков не будет. На всей территории страны синоптики прогнозируют мороз. Кроме того, будут порывы ветра до 12 м/с. Из-за "минусовой" температуры возможна гололедица.

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На западе прогнозируется от -1 до +2 градусов. На востоке столбики термометров будут колебаться от 5 градусов мороза до 0 градусов.

В северных регионах – от -7 до +2 градусов. На юге ожидается от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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