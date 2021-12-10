Киев стоит в пробках! Где не проехать (карта)

Также в городе задерживается движение общественного транспорта

Большинство пробок произошло из-за аварий / Коллаж "Сегодня"

В пятницу вечером в Киеве снова пробки. Самая сложная ситуация сейчас в центре и на правом берегу.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, 10 декабря.

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Левый берег. От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте. Также пробки на бульваре Дружбы народов.

Правый берег. На Большой Окружной дороге также движение затруднено. От метро "Нивки" до метро "Политехнический институт" стоит движение на проспекте Победы из-за ДТП.

Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также на улице Константиновская и на Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

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Еще машины стоят в пробках на бульваре Тараса Шевченка, Хрещатике, на Бессарабской площади, аллее Героев Крут, бульваре Леси Украинки и Большой Житомирской.

Пробки в Киеве. Скрин: Google карта

Почему в Киеве много пробок?

Главная причина пробок в Киеве – неуважение водителей к друг другу.

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"Особенно это заметно при проезде перекрестков, — отмечает начальник пресс-службы ГАИ Наталья Сторожек. – Каждый хочет проехать в своем направлении, никто не хочет никого пропускать. В результате и возникают осложнения на дорогах".



Также в столице неэффективная транспортная инфраструктура, пропускная способность которой была рассчитана на меньшее количество машин.

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