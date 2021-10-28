Киев усиливает карантин. Как будут работать школы и детсады?

В Киеве усиливают карантинные ограничения. Поэтому школы с понедельника не смогут вернуться к полноценному обучению.
Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Каникулы в школах столицы завершатся 31 октября.
"Школьники с понедельника за парты, к сожалению, не возвращаются. Дети будут учиться только в дистанционном режиме. Это касается всех учеников с 1 до 11 класса. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемической ситуации в нашем городе" , – заявил Кличко.
Будут ли работать детсады?
Детсады продолжают работать, но соблюдая правила красной зоны – при условии вакцинации 100% персонала заведения.
Какие еще вводят ограничения?
Только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом можно будет посещать:
- кафе, рестораны,
- отели,
- учреждения и учреждения защиты,
- спортзалы, фитнес-центры,
- ЦНАПы,
- управление труда и соцзащиты,
- управление Пенсионного фонда,
- проводить массовые защиты,
- посещать ТРЦ (ребята смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые вакцинированы или у них есть ПЦР-тест).
Раньше мы писали:
- В столице три дня подряд превышены показатели госпитализации занятости коек с кислородом, высока смертность от коронавирусной болезни, но город до сих пор остается в "оранжевой зоне" карантина.
- Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируютна конец октября – середину ноября.