Киев усиливает карантин. Как будут работать школы и детсады?

Дети останутся дома после каникул на дистанционном обучении на неопределенный срок

Школы в Киеве уходят на дистанционку. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве усиливают карантинные ограничения. Поэтому школы с понедельника не смогут вернуться к полноценному обучению.

Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Реклама

Каникулы в школах столицы завершатся 31 октября.

"Школьники с понедельника за парты, к сожалению, не возвращаются. Дети будут учиться только в дистанционном режиме. Это касается всех учеников с 1 до 11 класса. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемической ситуации в нашем городе" , – заявил Кличко.

Будут ли работать детсады?

Детсады продолжают работать, но соблюдая правила красной зоны – при условии вакцинации 100% персонала заведения.

Реклама

Какие еще вводят ограничения?

Только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом можно будет посещать:

кафе, рестораны,

отели,

учреждения и учреждения защиты,

спортзалы, фитнес-центры,

ЦНАПы,

управление труда и соцзащиты,

управление Пенсионного фонда,

проводить массовые защиты,

посещать ТРЦ (ребята смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые вакцинированы или у них есть ПЦР-тест).

Раньше мы писали: