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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Киев усиливает карантин. Как будут работать школы и детсады?

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
28 октября, 15:23
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Дети останутся дома после каникул на дистанционном обучении на неопределенный срок
Школы в Киеве уходят на дистанционку.
Школы в Киеве уходят на дистанционку. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве усиливают карантинные ограничения. Поэтому школы с понедельника не смогут вернуться к полноценному обучению.

Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Каникулы в школах столицы завершатся 31 октября.

    "Школьники с понедельника за парты, к сожалению, не возвращаются. Дети будут учиться только в дистанционном режиме. Это касается всех учеников с 1 до 11 класса. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемической ситуации в нашем городе" , – заявил Кличко.

    Будут ли работать детсады?

    Детсады продолжают работать, но соблюдая правила красной зоны – при условии вакцинации 100% персонала заведения.

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    Какие еще вводят ограничения?

    Только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом можно будет посещать:

    • кафе, рестораны,
    • отели,
    • учреждения и учреждения защиты,
    • спортзалы, фитнес-центры,
    • ЦНАПы,
    • управление труда и соцзащиты,
    • управление Пенсионного фонда,
    • проводить массовые защиты,
    • посещать ТРЦ (ребята смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые вакцинированы или у них есть ПЦР-тест).

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