Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон в Киеве 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Киев в шаге от красной зоны. Мы узнали, можно ли избежать жесткого карантина

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 февраля, 17:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом – санврач Сергей Чумак рассказал, какая заболеваемость в столице и можно ли избежать красной зоны
В Украине увеличиваются показатели заболевания вирусом
В Украине увеличиваются показатели заболевания вирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев на сегодняшний день находится в оранжевой зоне карантина. Но по динамике госпитализаций уже несколько дней соответствует красной. Столица сможет избежать жесткого карантина только в том случае, если заболеваемость пойдет на спад

Об этом сайту "Сегодня" сказал главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

Реклама

"В Киеве значительно возросла динамика госпитализаций – 54-55%. Можно сказать, что мы на пороге красной зоны. Заболеваемость достаточно высокая, но если она пойдет на спад, мы можем остаться в оранжевой зоне. Официально у нас пока оранжевая зона", – заявил Чумак.

Как болеют дети?

Санврач отмечает, что заболеваемость детей в сравнении с прошлой неделей низкая.

"Если в классе отсутствует более 20% учеников, то директорам школ дана возможность распускать детей по домам. Переходить на удаленную форму обучения. Такое решения принимает руководство учебных заведений", – добавляет Сергей Чумак.

Карантин в Украине

В Украине снова обновили карантинные зоны. По состоянию на 8 февраля желтых стало больше – теперь их три.

Желтая зона:

Реклама
  • Запорожская область;
  • Кировоградская область;
  • Полтавская область.

Красная:

  • Ровенская область;
  • Ивано-Франковская область.

Все остальные регионы находятся в оранжевой зоне.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов В Одессе мужчина повесился на баскетбольном кольце возле школы. Мы узнали вероятную причину Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Киев в шаге от красной зоны. Мы узнали, можно ли избежать жесткого карантина Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Киеве избили советника генпрокурора – детали Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

18 404

заболело за неделю в Киeвe

+40%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28

Российский рубль (₽)

0.3711

Евро (€)

32.07

Doodle Сегодня
8 февраля. Сэнфорд Флеминг. 143 года назад (в 1879-м) в этот день на конференции в Канадском институте Торонто шотландский инженер-железнодорожник предложил ввести во всем мире часовые пояса…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28

Российский рубль (₽)

0.3711

Евро (€)

32.07

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять