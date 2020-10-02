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Киев в двадцатке: в столице зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха

2 октября, 15:37

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На первом месте Ухань (Китай)

Киев вошел в двадцатку самых загрязненных городов мира, обогнав по уровню загрязнения Ухань, Дели, Лондон и Лос-Анджелес.

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Об этом свидетельствует рейтинг исследования, опубликованные IQAir.

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Киев занял 13-е место в рейтинге, получил отметку "83" по показателю загрязнения и желтый уровень опасности.

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На первом месте в рейтинге Ухань (Китай), на втором сегодня Дели (Индия) – их показатели больше 150. На третьем месте Сан-Франциско (США).

Также в рейтинге самых грязных городов мира сегодня: Лахор, Джакарта, Лима, Ханой, Сараево и др.

Напомним, в апреле качество воздуха в столице было одно из самых плохих в мире. Тогда это связывали с пожарами в Чернобыльской зоне.

Тогда столицу накрыл смог – больше всего пострадал центр Киева:

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Киев рейтинг грязный воздух

Источник: Сегодня

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