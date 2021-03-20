Киев в красной зоне. Все, что нужно знать о жестком карантине в столице

Будут изменения в работе транспорта и разных учреждений

В Киеве с 20 марта до 9 апреля вводят новые карантинные ограничения из-за сложной ситуации с коронавирусом. 19 марта столица попала в красную зону.

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"Сегодня" собрали все, что нужно знать о новых ограничениях и ситуации в городе.

Что будет запрещено?

работа учреждений культуры (закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);

работа ТРЦ (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

проведение богослужений (если площадь помещения менее 10 м 2 на 1 человека);

на 1 человека); массовые мероприятия отменят или перенесут (развлекательные, спортивные, культурные, рекламные и другие);

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Что будет работать по-другому?

заведения общественного питания будут работать только на вынос;

АЗС будут работать при соблюдении строгих норм и без работы кафе;

парикмахерские, салоны красоты – по предварительной записи (также фитнес и спортивные залы, но без групповых занятий);

все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;

частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы (кроме предприятий критической инфраструктуры);

киевский зоопарк будет работать в режиме парка.

Каникулы в школах

Власти столицы приняли решение начать школьные каникулы на два дня раньше, чем планировалось.

Ученики 5-11-х классов уйдут с четверга, 18 марта. После этого будут учиться дистанционно. При этом детские сады и младшая школа продолжат работать в обычном режиме.

Что с транспортом?

Поезда

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18 марта в "Укрзализныце" уверяли, что движение поездов через столицу не будет ограничено.

"Запрет высадки и посадки возможен только при специальном указании Минздрава, тогда как Львовская и Киевская области по состоянию на 18 марта остаются в оранжевой зоне", – говорится в сообщении УЗ.

Однако на следующий день, 19 марта, в компании заявили, что теперь ситуация изменилась – Киев юридически стал красным, а не оранжевым. Окончательное решение еще не принято, то есть пока что поезда остаются. Но вопрос введения ограничений уже изучается.

Метро

Сайту "Сегодня" заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон рассказала, что пока метро работает в обычном режиме, но с применением ограничений на вход.

"Мы будем призывать пассажиров соблюдать масочный режим и оплачивать проезд картами, чтобы минимизировать контакты в помещениях метрополитена. Также проводим усиленную дезинфекцию поездов и помещений. В случае необходимости будем ограничивать вход на станции в пиковые часы, чтобы не допускать скопления пассажиров в вестибюлях", – сказала она.

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Общественный транспорт

Транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.

Какая ситуация в городе?

В столице за 18 марта обнаружили 1210 новых случаев коронавируса, а всего подтвержденных случаев 151 133.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком – 302,

Днепровском – 201,

Деснянском – 184.

Так, за сутки 24 летальных случая от вируса, а всего – 3015. 129 пациентов госпитализировали.

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"За весь период пандемии в больницах столицы не было столько больных коронавирус. В том числе и тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки", - заявил мэр Виталий Кличко.

Он добавил, что занятость коек в январе в Киеве была в среднем 30%. А теперь – более 74%.

Несмотря на это, в последний вечер перед локдауном люди активно посещали рестораны и ходили гулять. Больше о ситуации в городе смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

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