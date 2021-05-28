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Киев вошел в сотню лучших городов мира

28 мая, 13:28

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За процветание столица получила оценку – 61, а продвижение – 66

Киев на 87 месте в мировом рейтинге городов. Фото: RT

Киев на 87 месте в мировом рейтинге городов. Фото: RT

Киев вошел в ТОП-100 лучших городов мира. В международном рейтинге компании "Resonance" он поднялся на 52 позиции и занял 87-е место.

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Об этом сообщает сайт bestcities.org.

В прошлом рейтинге он занимал 139-е место. Столица Украины опередила такие города, как Ганновер, Минск, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер, Глазго и Мехико.

Согласно рейтингу, на первом месте Лондон, на втором – Нью-Йорк и на третьем – Париж.

"Архитектурно одаренный, дружелюбный и креативный, Киев это спокойная европейская столица на подъеме", – говорится в описании.

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За процветание столица получила оценку – 61, а продвижение – 66.

"Город живая энциклопедия славянской истории, которой 1500 лет, такой же красочный и яркий, как национальный флаг, со зданиями, раскрашенными как украинские пасхальные яйца, и горизонтом, увенчанным золотыми куполами, сверкающими на холмах от реки Днепр", – пишут в рейтинге.

Ранее мы писали, что Киев занял одно из последних мест в рейтинге лучших городов мира для студентов.

Также мы сообщали ранее, что столица Украины заняла первое место в списке самых "зеленых" мегаполисов Европы.

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