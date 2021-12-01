Киев вошел в ТОП-100 самых дорогих для жизни городов мира

Первую строчку в рейтинге самых дорогих городов возглавил израильский Тель-Авив, Киев занял 88-е место

Столица Украины поднялась в рейтинге самых дорогих городов мира / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев поднялся в списке самых дорогих городов мира для жизни на 13 позиций и вошел в ТОП-100 рейтинга. Столица заняла 88-е место.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Economist Intelligence Unit, сообщает DW.

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В формировании рейтинга учитывались данные о ценах за август и сентябрь в 173 крупнейших городах мира. Стоимость жизни в среднем выросла на 3,5% в национальной валюте, которая является самым быстрым уровнем инфляции за последние пять лет.

Самым дорогим для жизни стал израильский Тель-Авив, поднявшийся с пятого на первое место, второе место заняли Париж и Сингапур. В первую пятерку вошли также Цюрих и Гонконг.

В десятку самых дорогих для жизни городов вошли также Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака. А вот самым дешевым для жизни городом стал сирийский Дамаск.

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Отметим, что в предварительном отчете полугодовой давности украинская столица была на 101 месте.

Киев попал в ТОП-5 самых инстаграмных городов мира

Киев вошел в пятерку самых инстаграмных городов мира. Первое место занял Рим с количеством отметок в Instagram 61,2 млн.

Рейтинг самых популярныхInstagram-городов составила компания Design Bundles путем анализа геолокаций.

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ТОП-10 самых популярных городов в социальной сети:

Первую строчку занял Рим – 61,2 млн отметок в Instagram. Рио-де-Жанейро – 45 млн отметок. Венеция – 25,7 млн отметок. Киев — 21,9 млн отметок. Исторический центр Флоренции – 21,5 млн отметок. Исторический центр Праги – 17,7 млн отметок. Будапешт — 14,6 млн отметок. Бразилиа – 13,2 млн отметок. Исторический центр Санкт-Петербурга – 11,9 млн отметок. Кито – 9,8 млн отметок.

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