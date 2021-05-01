Киев сегодня выходит из локдауна: что запрещено

Сегодня возобновят работу общественный транспорт, ТРЦ, рынки, спортзалы и др.

В Киеве с сегодняшнего дня, 1 мая, отменяется красная зона. Однако, на территории столицы будет действовать ряд запретов.

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Об этом сообщают в КГГА.

Так, уже сегодня возобновил работу в обычном режиме, но с соблюдением противоэпидемических ограничений, общественный транспорт. Начнут работать учреждения торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры.

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А уже с 5 мая восстановят учебный процесс.

Запреты, установленные для оранжевой зоны:

пребывание в общественных зданиях и сооружениях, транспорте без одетых защитных масок;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

самовольное оставление места самоизоляции, обсервации;

проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. метра или наполненностью залов более 50 мест;

работа кинотеатров и других учреждений культуры с наполненностью залов более 50 мест;

перевозки в транспорте пассажиров более 50% от количества мест, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства;

проведения дискотек, работа ночных клубов, а также праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в учреждениях питания;

работа общепита после 24:00 и до 7:00, кроме доставки и заказов навынос;

размещение посетителей в заведениях питания на расстоянии менее двух метров между столами и более четырех человек за столом;

обслуживания посетителей без обеспечения маркировки для соблюдения дистанции в очереди в 1,5 метра, соблюдение масочного режима и организации централизованного сбора использованных масок;

деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, а также реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью;

посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50 процентов соискателей образования и персонала;

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий для участников из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей;

деятельность спортзалов и фитнес-центров, если посетителей более одного человека на 10 кв. м, бассейнов – если больше четырех человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или шесть человек – для спортивных тренировочных групп;

посещения посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты временного или постоянного проживания.

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Ранее мы писали, что еще две области выходят из красной зоны карантина.

Также напомним, в Украине прирост новых случаев COVID-19 за сутки уменьшился. Ситуация с коронавирусом улучшается, за последние сутки выздоровело вдвое больше людей, чем заболело.