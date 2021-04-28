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Киев закупит почти 300 тыс. доз вакцины от COVID

28 апреля, 04:11

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Киевские власти объявили тендер и ждут предложений о сотрудничестве, Кличко использует личные связи

Департамент здравоохранения Киевгорадминистрации объявил тендер на закупку 278 тысяч доз вакцины против COVID-19. Соответствующее объявление появилось в системе электронных публичных закупок ProZorro.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба горадминистрации.

Город планирует выделить на вакцину около 140 млн гривен – стоимость одной дозы будет составлять около 500 гривен.

"Город ведет переговоры с различными производителями вакцины. Виталий Кличко использует личные связи для того, чтобы как можно быстрее получить вакцину для киевлян", – рассказал Поворозник.

По его словам, городам отдельно очень сложно вести переговоры о вакцинах, поскольку производители в первую очередь обеспечивают ими страны, которые ранее законтрактовали их поставку на государственном уровне. Поэтому в тендерной закупке киевские власти видят один из способов обеспечить киевлян вакциной.

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"Мы готовы сотрудничать со всеми, кто подаст заявку на тендер и позволит ускорить закупку вакцины против коронавируса для киевлян", – подчеркнул Поворозник.

Напомним, в мае Украина рассчитывает получить почти 1 млн доз американской вакцины от коронавируса Pfizer в рамках COVAX и по контракту.

С 28 апреля в Украине будут работать 2127 пунктов вакцинации против COVID-19. Все они будут оборудованы в соответствии с требованиями инфекционного контроля.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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