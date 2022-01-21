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Киев заметает снегом: центр города остановился в пробках – фото, видео (обновляется)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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21 января, 13:29
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Накануне синоптики и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждали, что в городе ухудшится погода
В столице сегодня бушует непогода
В столице сегодня бушует непогода / Фото: Коллаж: Сегодня

Днем 21 января в Киеве пошел сильный снегопад. В связи с непогодой на дорогах образовалось множество пробок. Подробнее о непогоде читайте в материале сайта "Сегодня".

13:41: Ситуация на дорогах в центре города все хуже. Как сообщает Google maps, стоит бульвар Тараса Шевченко, бульвар Леси Украинки. А также улицы Крещатик, Круглоуниверситетская, Крутой спуск, Бассейная, Шелковичная.

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В Печерском районе не проехать
В Печерском районе не проехать / Фото: Google Maps

13:38: В Днепровском районе также идет снег. С левого берега практически не видно правый.

Около станции метро "Дарница" тоже выпал снег
Около станции метро "Дарница" тоже выпал снег / Фото: Сегодня

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13:34: На бульваре Дружбы народов огромная пробка. Здесь несколько ДТП.

Скорее всего, что аварии вызваны скользкой дорогой
Скорее всего, что аварии вызваны скользкой дорогой / Фото: Google Maps

13:30: Южный мост практически не видно со стороны правого берега.

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Туман и снег мешают четкой видимости в городе
Туман и снег мешают четкой видимости в городе / Фото: Сегодня

13:22: По информации онлайн-сервиса Google maps, самая большая пробка сейчас на Столичном шоссе.

Перед Выдубичами пробка
Перед Выдубичами пробка / Фото: Google Maps

12:30: На улицах уже наблюдается значительный слой снега.

В Дарницком районе на левом берегу идет снег
В Дарницком районе на левом берегу идет снег / Фото: Сегодня

12:07: На левом берегу на Позняках вовсю идет снег.

Снег сегодня передают по всей Украине
Снег сегодня передают по всей Украине / Фото: Сегодня

Всю Украину накроет непогода

Погода в Украине в пятницу, 21 января, преимущественно будет снежной. В этот день порывы ветра будут достигать 12 м/с. Кроме того, прогнозируют мороз. Из-за "минусовой" температуры возможна гололедица.

Сегодня осадков не прогнозируется только в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Там будет облачная погода. На остальной территории – снег. Ветер – западный, 7-12 м/с.

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