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"Киевавтодор" заказал ремонт Крещатика за 750 миллионов

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
17 декабря, 21:59
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Размер зарплаты обычных строительных рабочих в компании в этом году составил 20 тыс. грн
В договоре с подрядчиком нет точных данных о сроках выполнения ремонта. Коллаж "Сегодня"
В договоре с подрядчиком нет точных данных о сроках выполнения ремонта. Коллаж "Сегодня"

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" по результатам тендера заключила соглашение с "Онур конструкцион интернешнл" на ремонт улицы Крещатик стоимостью 739,50 миллиона гривень.

Об этом сообщается в системе ProZorro.

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Подробности соглашения

Компания "Онур" сообщил, что обычный размер зарплаты обычных строительных рабочих в компании в этом году составил 20 тыс. грн (18,5 тыс. грн. оклад и полторы тысячи гривен на отпускные), сообщает издание "Наші гроші". В договоре с подрядчиком нет точных данных о сроках выполнения ремонта, максимальный срок – конец 2023 года.

"К торгам было допущено только ООО "Ростдорстрой", но эти два фаворита Укравтодора фактически не торговались и аукцион закончился с символической скидкой 0,2%", – пишут журналисты.

Ранее мы сообщали, что в Киеве следователи столичной подземки направили в суд обвинительный акт в отношении бухгалтера коммунального предприятия.А Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила коррупционный механизм в компании "Укрзализныця"(УЗ). Один из филиалов УЗ, который занимается добычей и продажей щебня, продавал его только "нужным" клиентам. Речь идет об убытках бюджета на 1 млн гривен ежемесячно в течение полугода, то есть в целом на 6 млн гривен.

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Напомним, что прокуратура направила в суд дело о растрату более 500 млн грн в ПАО "Донецкоблгаз".

КиевКрещатик
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