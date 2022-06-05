Киевлян напугали спонтанные взрывы: что случилось (видео)

Вечером в столице не было спокойно

В Киеве запустили салют/Фото: скриншот, коллаж: "Сегодня"

В Киеве вечером 5 июня неизвестны запустили салют. Люди подумали, что начался обстрел со стороны РФ.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Реальный Киев".

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На кадрах с видео видно, как на жилом массиве "Осокорки" "бьют" салюты. Кто запустил пиротехническое изделие в то время, когда в стране идет война, — пока неизвестно. Взрывы напугали местных жителей, поскольку сейчас любые мощные звуки ассоциируются у людей с обстрелами со стороны российских оккупантов.

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Салюты в Одессе

В Приморском районе Одессы запустили провокационный салют во время тревоги.

"В Приморском районе Одессы пускают салюты во время тревоги. Местные "интеллектуалы" запустили фейерверк у здания СБУ", – говорится в Telegram-канале ZN.UA.

Правонарушителей задержали.

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