Киевлян напугали желтые разводы после дождя — в ГСЧС объяснили, что это

Жители Киева заметили странное явление

Киевлян обеспокоили желтые пятна после дождя / Фото: Коллаж: Сегодня

После дождя в Киеве на асфальте и в лужах появились желтые пятна и разводы. В городских каналах начали появляться вопросы, что это такое — киевляне тревожатся, что это может быть какое-нибудь опасное для здоровья вещество.

"Предварительно думаем причиной есть пожары и дым, но все таки обеспокоены. Стало интересно, можно вообще выходить гулять и не будет ли потом больших последствий после этого", — пишут киевляне.

В ГСЧС Киевской области сайту "Сегодня" объяснили, что это на самом деле. По их словам, желтые разводы на асфальте – это обычная пыльца с деревьев.

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"Дождь, который прошел в регионе, посбивал пыльцу с цветущих деревьев. От этого и появились желтые разводы на асфальте. Люди смело могут выходить на улицу и гулять. Никакой опасности нет", — пояснили в ГСЧС.

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