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Киевлян предупредили о воровстве детей в одном из парков столицы

6 октября, 15:25

Александр Марущак , Ольга Кравченко

В полиции этот факт отрицают

В Парке партизанской славы на деревьях появились тревожные объявления. На них неизвестные сообщают о попытке украсть ребенка. Такое объявление журналисты "Сегодня" заметили на одном из деревьев, возле озера, где расположен прокат катамаранов.

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"Внимание! В парке была попытка украсть ребенка!", – написано на белом листе бумаги, который завернули в файл и несколько раз прикрепили к стволу дерева на высоте. В объявлении советуют людям быть "особенно внимательно в районе катамаранов".

В Парке партизанской славы гуляет очень много родителей с детьми, но никто не слышал про воровство детей.

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Напомним, вчера, 5 октября, в Киеве отец сжег собственного ребенка – полиция задержала его.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Киеве похитили трехлетнего ребенка, по городу был введен план "Перехват".

В Киеве женщина переносила ребенка в дорожной сумке – смотрите видео:

Видео: "Киев оперативный"

В полиции Дарницкого района, куда обратились корреспонденты "Сегодня", про странные объявления ничего не слышали.

"По нашим данным в Парке партизанской славы не было попыток воровства детей. Почему появились такие объявления – нам неизвестно", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Дарницкого района.

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Киев дети парк Партизанской славы

Источник: Сегодня

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