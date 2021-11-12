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Киевлян прививают даже в храме. Как выглядит необычный пункт вакцинации (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
12 ноября, 11:46
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Прививку проводят ежедневно разными препаратами. Там могут вакцинироваться от коронавируса все желающие
В Киеве вакцинируют от коронавируса в Патриаршем соборе
В Киеве вакцинируют от коронавируса в Патриаршем соборе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине заработал первый пункт вакцинации в храме. Его открыли в Патриаршем соборе Украинской Греко-Католической Церкви, расположенном в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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Вакцинироваться можно по адресу: улица Никольско-Слободская, 5. Там доступны препараты Pfizer-BioNTech и CoronaVac. Прививки делают ежедневно с 10:00 до 17:00.

Утром 12 ноября в пункте вакцинации собралось около двух десятков человек. Медики уже начали проводить прививки.

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Первый храм, в котором был открыт пункт вакцинации от коронавируса. Фото: Сегодня

Чья это инициатива?

Глава УГКЦ Блаженнейший Патриарх Святослав во время воскресной Божественной литургии отметил, что подобные пункты вакцинации будут открыты в храмах УГКЦ как в Украине, так и за рубежом.

"Мы получили определенную просьбу от Министерства здравоохранения – чтобы так, как обещали когда-то в начале пандемии, открыть наши храмы и монастыри, чтобы можно было там организовывать центры вакцинации", – сказал он.

Справка: Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ – главный собор и главный центр украинского и один из главных центров восточного унийного христианства, этноконфессионального сообщества известного как Украинская Греко-Католическая Церковь.

Где еще вакцинируют

Непривычный пункт прививки был открыт вблизи города Днепр. В городе Новомосковск людей вакцинируют в маршрутке. Для желающих есть три вакцины.

Микроавтобус оборудован всем необходимым. Ежедневно мобильный пункт меняет локацию, чтобы прививки сделали как можно больше горожан.

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