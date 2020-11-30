Киевлян просят закрыть окна – город накрыл смог

Хуже всего ситуация на Левом берегу столицы

В Днепровском и Дарницком районах Киева в воздухе зафиксированы продукты горения, поэтому специалисты советуют закрыть окна.

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Об этом сообщает официальный Telegram-канал Киевской горгосадминистрации

Безветренная погода вызывает накопление продуктов горения в воздухе. Речь идет об автомобильных газах, загрязняющих веществах, образующихся в результате работы промышленных предприятий.

А тем временем Индекс качества воздуха (AQI) и загрязнения атмосферы PM2.5 в Киевской области включил столицу в ТОП-3 самых загрязненных городов региона. Хуже ситуация только в Боровой под Фастовом и Великих Дмитровичах под Обуховом.

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Напомним, синоптики прогнозируют, что декабрь начнется в столице с мокрого снега. Температура ночью на градуснике упадет до 3 градусов, а днем максимум поднимется до 1 градуса тепла. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Поэтому в ближайшие дни смог должен будет развеяться.

Также напомним – в апреле 2020-го в Киеве тоже было трудно дышать: из-за безветренной погоды образовался смог, а пожары в Чорнобилький зоне и пылевая буря только ухудшали общую ситуацию. Было трудно дышать и в августе 2020:

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