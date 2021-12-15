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Киевлян удивила скульптура у Оперного театра. Рассказываем, что это за "чужой"

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
15 декабря, 18:06
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Киевляне задаются вопросом, что за странные фигуры размещены на Театральной площади – мы выяснили подробности
Киевлян удивили странные скульптуры на Театральной площади
Киевлян удивили странные скульптуры на Театральной площади / Фото: Коллаж: Сегодня

Скульптурную композицию "Непредвиденные обстоятельства" на площади перед Национальной оперой Украины оценили не все. В Сети все еще спрашивают, что это за странные фигуры и кто их разместил.

В частности, об этом написала местная жительница Лариса Цокало в Facebook.

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"Что за "шедевр"? Кто знает? Это вместо елки или что?", - написала она.

В Сети обсуждают странные скульптуры в Киеве. Скринштот

Отметим, что инсталляция уже давно вызвала любопытство у прохожих.

"Очень оригинально. Мне понравились обе скульптуры синего и серебристого цветов. Второй почему-то напомнил страшного персонажа из фильма "Чужой", – сказала нам киевлянка Наталья.

Что за скульптуры?

Сайту "Сегодня" организаторы объяснили: арт-проект "Без ограничений" создан, чтобы как можно больше людей получили возможность соприкоснуться с современным искусством.

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"Выставочные площадки этого проекта не имеют ни постоянного адреса, ни каких-либо ограничений в пространстве и во времени. Сегодня это Театральная площадь в Киеве, а через месяц этот же арт-объект (или другой) можно будет увидеть совсем в другом городе или даже в другой стране", – говорит инициатор проекта Олег Дзюбяк.

Организаторы уточнили, что скульптуры имеют абстрактные формы и заставляют зрителя размышлять и формировать диалог человека с самим собой, со скульптурой и с пространством вокруг него.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Театральная площадь для проекта была выбрана не случайно. Современная форма скульптур выглядит вызывающе на фоне старинного здания Национальной оперы Украины (в сентябре ему исполнилось 120 лет). Это привлекает внимание как к арт-объекту, так и к архитектурному шедевру начала ХХ века.

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