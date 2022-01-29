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Киевлянам массово не выплачивали зарплату в прошлом году – суммы долгов

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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29 января, 14:01
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Существенное уменьшение долга фиксировалось в Печерском районе (24 514,6 тысяч гривен)
В Киеве задолженность по выплате зарплаты в ноябре 2021 года уменьшилась на 4,3%. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве задолженность по выплате зарплаты в ноябре 2021 года уменьшилась на 4,3%. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве задолженность по выплате зарплаты в ноябре 2021 года уменьшилась на 4,3%, то есть на 23,2 млн гривен. В декабре она составила около 523 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики Киева, передает Главком.

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1 декабря 2021 года основная доля общей суммы долга по выплате зарплаты приходилась на промышленность – 42,2% и профессиональную, научную и техническую деятельность – 37,7%.

Уменьшение долга в ноябре 2021 года фиксировалось в половине районов Киева, а существенное – в Печерском районе (24 514,6 тысяч гривен).

В документе сказано, что в течение ноября количество работников, вовремя не получивших заработную плату, уменьшилось на 13,0% и на 1 декабря составило 15 тысяч человек. Каждому из указанных работников не было выплачено в среднем 34 843 гривни, что в 1,6 раза превышает среднюю заработную плату за ноябрь 2021.

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Задолженность по выплате заработной платы, которая образовалась за счет бюджетных средств, на 1 декабря составила 18 393 800 гривен, или 3,5% от объема задолженности в целом.

В Украине растут долги по зарплате: ТОП-5 областей и отраслей за январь-2021

В Украине средняя зарплата снизилась до 12 337 грн в январе 2021 года после 14 179 грн в декабре 2020-го. Снижение по сравнению с декабрем составило 13,8%. Однако кроме снижения зарплаты, растет и задолженность по ней.

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 февраля 2021 года составила 2,972 млрд грн.

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К началу февраля основная доля суммы задолженности приходилась на промышленность (74,8%), профессиональную, научную и техническую деятельность (9,2%). При этом более половины долга образовалось в Донецкой (21,2%), Харьковской (16,5%) областях и Киеве (14,6%).

В ТОП-5 областей по росту задолженности в январе-2021 попали:

  • Винницкая – 208,4% (23,3 млн грн);
  • Хмельницкая – 198,2% (15,6 млн грн);
  • Львовская – 194,4% (107,9 млн грн);
  • Черновицкая – 157,3% (1,86 млн грн);
  • Херсонская – 154,2% (35,3 млн грн).

Немного от них отстали Закарпатская – 148,1% (9,4 млн грн) и Одесская – 146,5% (75,3 млн грн) области, а также Киев – 143,0% (434,6 млн грн).

Огорчает запад страны: Ровенская – 140,3% (17,5 млн грн), Тернопольская – 135,2% (38,4 млн грн) и Ивано-Франковская – 134,1% (35,8 млн грн) области.

Чуть лучше ситуация в Кировоградской – 132,4% (13,5 млн грн), Харьковской – 120,7% (49,2 млн грн), Житомирской – 119,8% (14,4 млн грн), Запорожской – 118,7% (88,5 млн грн), Днепропетровской – 114,4% (34,1 млн грн), Киевской – 111,9% (38,3 млн грн), Полтавской – 106,6% (103,8 млн грн) и Сумской 100,4% (312,3 млн грн) областях.

К счастью, в некоторых областях задолженность по зарплате сокращается: в Донецкой – 97,4% (630,4 млн грн), Николаевской – 95,1% (44,9 млн грн), Волынской – 80,6% (26,5 млн грн), Черкасской – 74,8% (29,9 млн грн), Черниговской – 78,1 (12,7 млн грн) и Луганской 52,7% (29,2 млн грн).

ТОП-5 отраслей по задолженности по видам экономической деятельности в январе-2021:

  • строительство 297,2% (76,5 млн грн);
  • искусство, спорт, развлечения и отдых – 240,8% (1,66 млн грн);
  • информация и телекоммуникации – 229,4% (10,6 млн грн);
  • здравоохранение и предоставление социальной помощи – 191,2% (53,1 млн грн);
  • операции с недвижимым имуществом – 160,4% (36,5 млн грн).

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