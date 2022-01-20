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Киевлянам не стоит ждать потепления – прогноз на ближайшие дни

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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20 января, 20:00
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Завтра днем будет небольшой снег
В столице поднимется ветер и приморозит
В столице поднимется ветер и приморозит / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве 21 и 22 января будет преимущественно пасмурной и морозной. Температура воздуха опустится до 2 градусов мороза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В Киеве завтра, 21 января, будет снег. Днем температура воздуха будет колебаться от 0 до -2 градусов.

Погода 21 января
Погода 21 января / Фото: Укргидрометцентр

В субботу, 22 января, также прогнозируют снег и до -2 градусов мороза днем.

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Погода 22 января
Погода 22 января / Фото: Укргидрометцентр

Ночью будет максимум до 5 градусов мороза. Ветер будет в ближайшие дни западный – 7-12 м/с.

Какой будет погода в 2022 году

Как известно, у природы нет плохой погоды. Вот только предсказывать ее с каждым годом все сложнее, особенно если речь идет о прогнозе погоды на 12 месяцев вперед. Ученые говорят: виной неожидаемых погодных "капризов и катаклизмов" стало глобальное потепление.

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По оценкам климатологов, 2022 год в плане погоды окажется продолжением предыдущих: будут зафиксированы температурные рекорды и необычные погодные аномалии.

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