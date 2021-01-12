Киевлянам обещают оплату штрафов и голосование за бюджет через мобильное приложение

В ГІОЦ обещают в ближайшее время провести презентацию планов развития приложения "Киев Цифровой"

Разработчики приложения "Киев Цифровой" пообещали киевлянам новые функции и возможности. Об этом говорится в сообщении на странице Карточка Киев Цифровой.

Жителям столицы обещают ввести возможность голосования за Общественный бюджет Киева прямо из приложения.

Также вскоре можно будет оплатить штраф за неправильную парковку или превышение скорости.

В перспективе также обещают возможность записи в ЦНАП и оплаты услуг детских садов.

На данный момент в приложении "Киев Цифровой" можно пополнять со смартфона транспортную карту Kyiv Smart Card, купить QR-билеты, оплачивать парковку, а также забирать эвакуированную машину без очередей.

В ГІОЦ обещают в ближайшее время провести презентацию планов развития приложения.

Напомним, что 5 января приложение Kyiv Smart City, которое вызывало много нареканий у пользователей, прекратило работу. Киевляне получили сообщение, что все сервисы – в том числе электронный билет – переносятся в новое приложение, "Киев Цифровой".

В ГІОЦ сообщили, что новое приложение разрабатывали собственными силами и дополнительные средства на разработку из городского бюджета не выделялись.

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