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Киевлянам раздадут еще одну партию гуманитарной помощи

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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30 марта, 15:27
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Помощь раздают в первую очередь пенсионерам и людям с инвалидностью
Новая партия гумпомощи от Фонда Рината Ахметова прибыла в Киев
Новая партия гумпомощи от Фонда Рината Ахметова прибыла в Киев / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Пострадавшие из-за войны с Россией украинцы продолжают получать жизненно важную гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова. В частности, еще одна партия продуктов была передана жителям Киева.

Продуктовые наборы уже прибыли в территориальный центр Печерского района. В каждом наборе есть необходимые для киевлян продукты:

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  • сгущенка;
  • мука;
  • макароны;
  • сахар;
  • консервированное тушеное мясо.

Эта помощь прежде всего предназначена пожилым людям и людям с инвалидностью.

На сегодняшний день Фонд уже полностью закрыл нужды 7 из 10 терцентров соцзащиты столицы. В общей сложности Киеву и области передадут 100 тысяч продуктовых наборов.

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Гуманитарный штаб для спасения украинцев

После полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну в сотрудничестве с Офисом президента и городскими администрациями в Украине заработал гуманитарный штаб "Спасаем жизнь".

Как отметили в ДТЭК, штаб будет осуществлять бесперебойную поставку продуктов и базовых товаров украинцам. Главный хаб действует в Польше, где международные компании и небезразличные люди приносят продукты и товары первой необходимости.

Ранее мы рассказывали, что группа "Метинвест" Рината Ахметова и волонтеры собрали уже более 35 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей украинских городов, которые пострадали в результате войны с РФ.

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