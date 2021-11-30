Киевлянам запретили пользоваться водой из крана: что произошло

Сотрудники "Киевводоканала" дали советы

В Киеве будут промывать воду в кранах. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве жителям Деснянского района не рекомендуют пользоваться водой из крана в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Это связано с проведением промывки сетей.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

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Где не рекомендуют пользоваться водой из крана?

Как стало известно, работы будут проводиться на сетях прилегающих к улице Закревского, а именно от улицы Сержа Лифаря (бывшая Сабурова) до улицы Драйзера.

Воду не рекомендуют использовать с 23:30 30 ноября по 6:00 1 декабря.

После завершения профилактических работ, перед использованием, воду необходимо спустить из кранов, пока она не станет прозрачной.

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В Киеве массовое отключение воды. Фото: коллаж "Сегодня"

Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.

Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.

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