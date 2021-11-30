Киевлянам запретили пользоваться водой из крана: что произошло

В Киеве жителям Деснянского района не рекомендуют пользоваться водой из крана в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Это связано с проведением промывки сетей.
Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".
Где не рекомендуют пользоваться водой из крана?
Как стало известно, работы будут проводиться на сетях прилегающих к улице Закревского, а именно от улицы Сержа Лифаря (бывшая Сабурова) до улицы Драйзера.
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Воду не рекомендуют использовать с 23:30 30 ноября по 6:00 1 декабря.
После завершения профилактических работ, перед использованием, воду необходимо спустить из кранов, пока она не станет прозрачной.
Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.
Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.