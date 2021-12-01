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Киевляне на две недели останутся без воды: список адресов

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
1 декабря, 14:03
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Водоснабжение будет отсутствовать по 11 декабря включительно
В столице отключат воду на несколько дней. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице отключат воду на несколько дней. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве до 11 декабря не будет водоснабжения на нескольких улицах. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

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Где не будет воды?

С 1 на 2 декабря с 20:00 до 07:00 воды не будет по:

  • ул. Жилянская, 41, 41а, 43, 43б/31, 46, 44, 43б, 48, 50а

7 декабря с 09:00 до 19:00 по адресу:

  • бульв. Дружбы Народов, 40а/1
  • проулок Мичурина, 15
  • ул. Болсуновская, 13-15

С 8 на 9 декабря с 09:00 до 06:00 временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам:

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  • бульв. Шолуденко, 28
  • ул. Вильгельма Котарбинского, 22

С 09:00 до 21:00 9 декабря в связи с плановым ремонтом временно отключат воду по адресам:

  • ул. Болсуновская, 17, 19, 21, 21/23, 6, 13а

Также воды не будет с 9 на 10 декабря с 20:00 до 09:00 по:

  • ул. Заднепровского, 13, 21
  • ул. Алмазова, 18/7, 18/9, 18/7в
  • ул. Коновальца, 36б, 36, 36в, 38, 36а

С 10 на 11 декабря с 18:00 до 19:00 воду отключат по адресам:

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  • ул. Шолуденко, 33/19, 31

В Киеве не будет воды. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве не будет воды. Фото: коллаж "Сегодня"

Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.

Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.

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