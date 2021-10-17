Киевляне массово зарабатывают на каштанах – как и сколько денег можно получить

В Киеве местные жители сдают каштаны в пункты вторсырья – что известно

В Киеве люди сдают каштаны / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители столицы активно зарабатывают на каштанах – собирают плоды на улицах и сдают в пункты вторсырья. За один килограмм можно получить 2 грн.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Хотя цена за килограмм и небольшая, сами плоды тяжелые и приносят их в очень большом количестве. Так что если постараться, можно хорошо подзаработать. Однако отметим, что цена за каштаны не сдвинулась с 2019 года – тогда плоды тоже принимали за 2 грн за килограмм.

Фото: "Сегодня"

Как утверждают коммунальщики, после переработки каштаны будут использованы фармкомпаниями при изготовлении различных медицинских препаратов и косметологических средств (например, крема).

Что еще можно сдать в пункт приема вторсырья?