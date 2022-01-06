Киевляне остались без воды на нескольких улицах – адреса

Коммунальщики города проведут ремонтные работы

В столице люди сидят без воды. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 6 января, в Киеве несколько улиц остались без холодного водоснабжения. Это связано с проведение запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщили в Киевводоканале.

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Где нет воды?

6 января временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

пр-т Николая Бажана, 26б

бул. Ярослава Гашека, 6а

ул. Витавская, 48-50, 67-75б

ул. Дегтяревская, 43/1

ул. Степана Васильченко, 4, 6,

ул. Ушинского, 11

ул. Новгородская, 5

В центре Киева отключат воду

В центре Киева с 11 января отключат холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

С 09:00 11 января по 01:30 12 января в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресу:

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бульв. Шевченко, 62.

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