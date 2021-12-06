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Киевляне остались без воды: список адресов

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
6 декабря, 16:42
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По состоянию на 6 декабря 16:00 люди сидят без холодного водоснабжения
В Киеве не будет воды. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве не будет воды. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 6 декабря, в Киеве на нескольких улицах отключили водоснабжение. Жители столицы остались без холодной воды.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

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Где нет воды?

6 декабря по состоянию на 16:00 временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

  • бул. Леси Украинки, 28А
  • ул. Воскресенская, 2, 4, 4Е, 6, 6А, 8, 10
  • ул. Василия Алексухина, 29/24 – 51, 2/22 – 24
  • ул. Василия Липковского, 1, 8, 14/12

В столице отключат воду на несколько дней. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице отключат воду на несколько дней. Фото: коллаж "Сегодня"

Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.

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Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.

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