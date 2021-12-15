Киевляне остались без воды: список улиц

В среду, 15 декабря, в Киеве на нескольких улицах отключили водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.
Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".
Где нет воды?
Временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:
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- ул. Ярославов вал, 20, 16, 14, 814а, 14б, 10, 6, 4;
- ул. Лысогорская, 29б;
- ул. Малышко, 3д;
- бульв. Вацлава Гавела, 21б, 21в, 31.
Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.
Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.