Киевляне останутся без воды на Крещение – список адресов

Сотрудники коммунального предприятия проведут ремонтные работы

В столице отключат водоснабжение. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве с 18 на 19 января отключат холодное водоснабжение на нескольких улицах. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщили в Киевводоканале.

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Где не будет воды?

С 19:00 18 января по 11:00 19 января в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам:

ул. Метрологическая, 2а, 2, 6, 8, 10, 4;

ул. Заболотного, 144.

В столице люди сидят без воды. Фото: коллаж "Сегодня"

Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.

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Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.

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