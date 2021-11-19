Киевляне останутся без воды на несколько дней: список улиц

В Киеве на несколько дней местные жители останутся без водоснабжения. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".
Где не будет воды?
22 ноября
- На улице Озерная, №18а, №20, №22, №24, №26
- По проспекту Оболонский, 49
- На улице Кудряшова, №5, №5а, №3, №7, №12/14 и №14а
- На улице Озерная, №26, №28 и №30/5
23 ноября
- На улице Героев Днепра, 35
- На Харьковском шоссе, 201/203
24 ноября
- На улице Озерная, №24, №26
- По проспекту Оболонский, 49
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Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.
Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.