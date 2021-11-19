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Киевляне останутся без воды на несколько дней: список улиц

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
19 ноября, 07:52
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Водоснабжение отключат 22, 23 и 24 ноября
В Киеве отключат водоснабжение. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве отключат водоснабжение. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на несколько дней местные жители останутся без водоснабжения. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

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Где не будет воды?

22 ноября

  • На улице Озерная, №18а, №20, №22, №24, №26
  • По проспекту Оболонский, 49
  • На улице Кудряшова, №5, №5а, №3, №7, №12/14 и №14а
  • На улице Озерная, №26, №28 и №30/5

23 ноября

  • На улице Героев Днепра, 35
  • На Харьковском шоссе, 201/203

24 ноября

  • На улице Озерная, №24, №26
  • По проспекту Оболонский, 49

Отключение воды в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"
Отключение воды в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.

Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.

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