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Киевляне останутся без воды на несколько дней: список улиц

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
29 ноября, 21:52
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Делайте запасы заранее. Водоснабжения не будет из-за ремонтных работ
В Киеве не будет воды. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве не будет воды. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на нескольких улицах ожидается отключение водоснабжения. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

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Где не будет воды?

С 30 ноября на 1 декабря с 19:00 до 08:00 в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам:

  • ул. Крушельницкая, 4а;
  • ул. Григоренко, 43.

Кроме того, с 1 на 2 декабря с 20:00 до 07:00 временно не будет водоснабжения по адресам:

  • ул. Жилянская, 41, 41а, 43, 43б/31, 46, 44, 43б, 48, 50а

В Киеве массовое отключение воды. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве массовое отключение воды. Фото: коллаж "Сегодня"

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Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.

Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.

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