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Киевляне прощаются с экс-мэром столицы Александром Омельченко – онлайн

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
29 ноября, 10:15
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Прощание проходит в Киевской городской государственной администрации
Из-за усиленного карантина людей пускают в помещение КГГА небольшими группами.
Из-за усиленного карантина людей пускают в помещение КГГА небольшими группами. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Колонном зале Киевской городской государственной администрации прощаются с экс-мэром столицы Александром Омельченко.

Сайт "Сегодня" ведет трансляцию с места события.

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Отдать почтение бывшему главе Киева горожане смогут с 10:00 до 13:00.

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Фото: Сегодня

Церемония прощания и карантин

Церемония прощания пройдет с соблюдением санитарных норм и карантинных ограничений. На входе в помещение КГГА будут проверять наличие "зеленого" COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена, сроком действия 72 часа или документа о выздоровлении.

В Колонный зал людей допускают группами в определенном количестве для соблюдения противоэпидемических ограничений.

Смерть Омельченко

Александр Омельченко был мэром Киева с мая 1999 по апрель 2006 года. 25 ноября стало известно, что бывший градоначальник скончался от осложнений коронавирусной болезни на 84-м году жизни.

О деятельности Александра Омельченко говорят очень неоднозначно. За его пребывание в должности мэра открыли 6 станций метро, по всему городу установили бюветы артезианской воды, восстановлены древние храмы. Но в то же время сокращалась сеть общественного транспорта, закрывались маршруты, ликвидировались линии. Активно развивались маршрутные такси. Сайт "Сегодня" писал, чем запомнился Александр Омельченко.

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