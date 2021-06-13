Киевляне просят метрополитен не вводить плату за провоз электросамокатов

Автор петиции указал на плюсы как для самих горожан-владельцев таких самокатов, так и выгоду городу

/ Фото: Flickr

На сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция с просьбой не вводить плату за провоз электросамоката в метро.

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Автор петиции указал на плюсы как для самих горожан-владельцев таких самокатов, так и выгоду городу.

"Электросамокаты во многих случаях используются как транспорт последней мили: на нем удобно подъехать к метро от дома и потом от метро до работы, уменьшает нагрузку на городской транспорт, и снижает риски распространения COVID-19. Также использование электросамокатов дает значительную экономию для семейного бюджета, особенно при ожидаемом повышении цен на проезд в городском транспорте", – говорится в петиции.

Напомним, 26 мая в Киевском метрополитене обнародовали правила перевозки моноколес и самокатов. В метрополитене отмечают, что важно сообщить контроллеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контроллер не видел факт оплаты проезда, вас попросят оплатить повторно.

Также ранее мы писали, как выжить в Украине пешеходу и другим участникам движения на фоне распространения электросамокатов и сигвеев на улицах городов.

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