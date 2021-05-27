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Киевская молодежь устроила вечеринку в вагоне метро (видео)

27 мая, 11:06

Александр Марущак , Мария Дмитренко

В комментариях к ролику в соцсетях мнения пользователей разделились, а вот в Киевском метрополитене отреагировали на инцидент категорично

В метро Киева молодежь устроила импровизированную вечеринку. В вагоне громко играла музыка, а подростки танцевали. Затащили в метро даже диджейский пульт.

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Соответствующее видео опубликовали в интернете.

Видео: Сегодня

Реакция соцсетей

В социальных сетях активно обсуждают видео. Кто-то считает, что это очередной самопиар юных блогеров, которые будут извиняться после того, как их пригласят для объяснений в полицию. Другие отмечают, что если ничего не разбили и не испортили, то и на здоровье.

Что говорят в метро

В Киевском метрополитене считают, что пассажиры так себя не должны вести. Говорят, что подземка – это не ночной клуб и не дискотека.

"По данному инциденту в вагоне метро, мы сообщили в полицию",- сказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

По предварительной версии, вечеринка в вагоне метро была на зеленой ветке. Полиция уже занимается изучением видео и будет устанавливать личности участников вечеринки.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве парни прокатились на крыше поезда метро.

Также напомним, в столичном метро подростки-экстремалы бегали по крышам вагонов.

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