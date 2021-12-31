Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала 🎄 Что изменится с 1 января 🍾 Итоги года 2021 🎙 Слушаем звуки зимы
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Киевская новогодняя елка вошла в список красивейших в Европе

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 декабря, 21:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пять самых красивых признали елки в Мальте, Франции, Португалии, Венгрии и Литве
В столице Украины – идеальное место для путешественников. Коллаж "Сегодня"
В столице Украины – идеальное место для путешественников. Коллаж "Сегодня"

Киевская новогодняя елка на Софийской площади вошла в топ 15 самых красивых елок Европы по рейтингу Europe Best Destinations.

Об этом сообщает сайт Europe Best Destinations.

Реклама

Подробности

В прошлом году Киев занимал 5-е место, этот список – ежегодный рейтинг елок в европейских городах. Согласно рейтингу, главная украинская елка занимает 13 место в списке. Киев обогнал Рим, но уступил Варшаве.

На сайте отмечается, что в столице Украины – идеальное место для путешественников, ищущих подлинности, снега, традиций. В Киеве не одна, а несколько рождественских ярмарок, что елка украшена десятками километров гирлянд.

Также пять самых красивых признали елки в Мальте, Франции, Португалии, Венгрии и Литве.

Реклама

31 декабря последний день, чтобы купить елки

Он добавил, что около 200 официальных ярмарок по продаже новогодних деревьев будут работать в столице до 31 декабря включительно.

А уже с 4 января начнут работать 15 пунктов утилизации срезанных хвойных деревьев. Так новогоднее дерево получит вторую жизнь и принесет пользу зеленым насаждениям столицы.

Раньше мы писали:

Киев
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

5 445

заболело за неделю в Киeвe

-28%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

30.92

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять