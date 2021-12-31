Киевская новогодняя елка вошла в список красивейших в Европе

Пять самых красивых признали елки в Мальте, Франции, Португалии, Венгрии и Литве

В столице Украины – идеальное место для путешественников. Коллаж "Сегодня"

Киевская новогодняя елка на Софийской площади вошла в топ 15 самых красивых елок Европы по рейтингу Europe Best Destinations.

Об этом сообщает сайт Europe Best Destinations.

Реклама

Подробности

В прошлом году Киев занимал 5-е место, этот список – ежегодный рейтинг елок в европейских городах. Согласно рейтингу, главная украинская елка занимает 13 место в списке. Киев обогнал Рим, но уступил Варшаве.

На сайте отмечается, что в столице Украины – идеальное место для путешественников, ищущих подлинности, снега, традиций. В Киеве не одна, а несколько рождественских ярмарок, что елка украшена десятками километров гирлянд.

Также пять самых красивых признали елки в Мальте, Франции, Португалии, Венгрии и Литве.

Реклама

31 декабря последний день, чтобы купить елки

Он добавил, что около 200 официальных ярмарок по продаже новогодних деревьев будут работать в столице до 31 декабря включительно.

А уже с 4 января начнут работать 15 пунктов утилизации срезанных хвойных деревьев. Так новогоднее дерево получит вторую жизнь и принесет пользу зеленым насаждениям столицы.

Раньше мы писали: