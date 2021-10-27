Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Черноморец - Шахтер: онлайн ❌ ДТП с мажором в Харькове ⚽ Мариуполь - Динамо: онлайн 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Киевская область переходит в красную зону: список ограничений

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
27 октября, 11:26
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Новые ограничения буду действовать с 30 октября – будет действовать ряд карантинных условий
В Украине ужесточают карантин
В Украине ужесточают карантин / Фото: Коллаж: Сегодня

С 30 октября в Украине в красную зону карантина переходит Киевская область. Новые ограничения коснутся всех.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Реклама

"Красный уровень эпидбезопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионах", – говорится в сообщении.

Помимо Киевской области в красную зону попали ряд областей – Житомирская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.

Кого коснутся ограничения?

  • Ограничения коснутся работы продовольственных и непродовольственных рынков. Речь идет не только о соблюдении социальной дистанции, заполненности торговой площади не более 50%.
  • Работники учреждений должны иметь сертификат о вакцинации — полной или одной дозой, или наличие отрицательного ПЦР-теста, который будет действовать только 72 часа. Посетителям разрешено находиться там в защитных масках или респираторах.
  • Такие же требования распространяются на работу заведений общественного питания. Они имеют право работать при заполненности на 50%.
  • Торговые центры, учреждения торговли, парикмахерские и салоны красоты, гостиницы и хостелы также смогут работать, если их персонал будет иметь соответствующие документы.

Новые ограничения красной зоны

Согласно новым карантинным правилам от Кабмина, в областях, которые попадают в красную зону, могут работать только те учреждения, 100% работников которых прошли вакцинацию от коронавируса.

Реклама

Обслуживать можно только вакцинированных посетителей.

Читайте также:

С 8 ноября в силу вступает постановление, которое позволяет увольнять сотрудников предприятий, учреждений и организаций, подлежащих обязательной вакцинации против СOVID-19.

Реклама

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, насколько сильно новая волна коронавируса ударит по украинским ФЛП, и узнали, кто может потерять работу.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Дневник независимости 🇺🇦

27 октября 1991. Состоялся форум интеллигенции Донецкой области, в котором приняли участие 300 человек

Погрузиться в тот день
Пора переводить часы
До перевода часов осталось
Украина переходит на зимнее время
Куда крутить стрелки?
Опрос
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.42

Российский рубль (₽)

0.3806

Евро (€)

30.68

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять