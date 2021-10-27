Киевская область переходит в красную зону: список ограничений

Новые ограничения буду действовать с 30 октября – будет действовать ряд карантинных условий

В Украине ужесточают карантин / Фото: Коллаж: Сегодня

С 30 октября в Украине в красную зону карантина переходит Киевская область. Новые ограничения коснутся всех.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

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"Красный уровень эпидбезопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионах", – говорится в сообщении.

Помимо Киевской области в красную зону попали ряд областей – Житомирская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.

Кого коснутся ограничения?

Ограничения коснутся работы продовольственных и непродовольственных рынков. Речь идет не только о соблюдении социальной дистанции, заполненности торговой площади не более 50%.

Работники учреждений должны иметь сертификат о вакцинации — полной или одной дозой, или наличие отрицательного ПЦР-теста, который будет действовать только 72 часа. Посетителям разрешено находиться там в защитных масках или респираторах.

Такие же требования распространяются на работу заведений общественного питания. Они имеют право работать при заполненности на 50%.

Торговые центры, учреждения торговли, парикмахерские и салоны красоты, гостиницы и хостелы также смогут работать, если их персонал будет иметь соответствующие документы.

Новые ограничения красной зоны

Согласно новым карантинным правилам от Кабмина, в областях, которые попадают в красную зону, могут работать только те учреждения, 100% работников которых прошли вакцинацию от коронавируса.

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Обслуживать можно только вакцинированных посетителей.

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