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Киевские школьники отправились на каникулы – когда вернутся на учебу

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
28 декабря, 14:46
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Почти все регионы страны находятся в желтой зоне карантина, Киев в том числе
В столичных учебных заведениях начались каникулы
В столичных учебных заведениях начались каникулы / Фото: Коллаж: Сегодня

Во вторник, 28 декабря, в школах Киева начались каникулы. Они продляться до 9 января.

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в Facebook.

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"С сегодняшнего дня в столичных учебных заведениях начались каникулы. Праздники закончатся 9 января. И все мы хотим, чтобы дети здоровые включились в процесс обучения. Для этого мы все должны соблюдать элементарные правила и ограничения, которые действуют в Киеве в отношении нахождения города в желтой зоне опасности", - пишет он.

Карантин в Украине

По состоянию на 23 декабря, почти все регионы страны находятся в желтой зоне карантина. Только две области – Волынская и Запорожская – все еще в красной зоне карантинных ограничений.

Актуальные правила желтой зоны

В желтой зоне карантинных ограничений запрещено:

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  • Посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников
  • Работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала
  • Проведение массовых мероприятий
  • Работа кинотеатров, театров и других заведений культуры
  • Работа заведений общепита (кроме работы навынос и доставки)
  • Работа спортзалов, бассейнов
  • Деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений)
  • Межобластные и международные перевозки

Ограничения, предусмотренные "желтым" уровнем, не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь "желтый" или "зеленый" ковид-сертификат, сертификат о выздоровлении или ПЦР-тест.

Срок действия "желтого" сертификата – 30 дней. Ранее он действовал 120 дней.

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