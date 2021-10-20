Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Барселона - Динамо: онлайн 🤐 Темникгейт 🚑 Советы доктора Комаровского 👑 Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

"Киевводоканал" обвинили в загрязнении Днепра. Компания пытается оправдаться

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
20 октября, 20:19
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Госэкоинспекция провела лабораторные исследования, но "Киевводоканал" подвергает их сомнению
В Днепре обнаружили значительное загрязнение воды.
В Днепре обнаружили значительное загрязнение воды. / Фото: Коллаж: Сегодня

Проверка показала, что "Киевводоканал" загрязняет воду Днепра. Но в компании такие обвинения отвергают.

Об этом сообщают пресс-службы Госэкоинспекции и "Киевводоканала".

Реклама

Позиция экологической инспекции

По результатам лабораторных исследований проб воды, отобранной на водовыпусках "Киевводоканала", обнаружили превышение нормативных значений предельно допустимых сбросов взвешенных веществ в 1,5 раза, нитрат ионов в 3 раза в месте сброса сточных вод Бортнической станции аэрации (Магистральный канал).

Также обнаружили высокие концентрации загрязняющих веществ в месте сброса сточных вод в поверхностные воды реки Днепр после отстойников:

  • Днепровской водопроводной станции выпуск №1 – превышение ПДС фосфатов в 7,5 раза;
  • выпуск №2 – превышение по показателю фосфатов в около 6 раз;
  • Деснянской водопроводной станции в выпуске №3 – превышение нормированных значений ПДС по показателю алюминия в 3 раза.

Что говорят в "Киевводоканале"

Обвинения отвергают. Говорят, что самостоятельно провели такие же исследования, но в других лабораториях. Результаты якобы сильно отличаются.

Реклама

Госэкоинспекцию обвиняют в нарушении норм процесса отбора проб воды, транспортировки образцов и проведения исследований.

"Например, превышение содержания взвешенных веществ в очищенной обратной воде в магистральном канале может быть связано с методом определения этого показателя. Основная методика, которая применяется в химико-бактериологической лаборатории станции, предусматривает высушивание пробы до постоянной массы. При использовании других методик результаты могут отличаться", – объясняют в водоканале.

В Госэкоинспекцию направили письмо, где высказали замечания относительно объективности выводов проведенной проверки.

Реклама

Почему зеленеет Днепр

Летом киевлян удивили зеленые островки на Днепре в районе моста Патона. Их образовалось здесь пару штук.

Экологи говорят, что зеленые островки – это два вида водорослей, которые традиционно растут по соседству в Днепре. Они вырастают на мелководье, где практически нет течения.

По его мнению, растения ничем не угрожают экологии реки.

"Это обычное явление для Днепра. В сентябре зеленые островки из растений исчезнут", – рассказывал эколог.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Тепло в Киеве
До старта отопительного сезона осталось
Подробно
Опрос
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.27

Российский рубль (₽)

0.3703

Евро (€)

30.61

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять