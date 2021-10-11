Кладбище ведьм, оборотень и призраки. Какие тайны скрывает Замковая гора в Киеве

Почему не стоит ходить на Замковую гору ночью – легенды о ведьмах, колдуне-оборотне и внезапном омоложении монахини

В Киеве ходит много легенд о Замковой горе / Фото: Коллаж: Сегодня

Одно из самых популярных мистических мест в Киеве – Замковая гора, откуда открывается вид на Андреевский спуск, Подол и Днепр. Сейчас это место для прогулок, но среди деревьев все еще находятся остатки одного из старейших кладбищ Киева – Фроловского женского монастыря, которое появилось в 1816 году.

Сайт "Сегодня" выяснял, чем интересна Замковая гора.

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Сейчас на горе есть обожженное дерево, у которого часто собираются группы язычников и оккультистов. Они утверждают, якобы молния попала в ствол во время магического ритуала. Также у капища собираются парапсихологи, экстрасенсы и колдуны, сюда приезжают "ведьмы" со всей Украины, чтобы "подпитаться" энергетикой этого места.

Кладбище ведьм

Эта местность считается одной из "лысых гор", где, согласно легендам, собирались ведьмы. И это несмотря на то, что с одной стороны к горе примыкает упомянутый выше монастырь.

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Другая легенда гласит, что на этой горе хоронили ведьм. И чтобы не потревожить их покой, посетители по вечерам стараются не спускаться по старой, практически разрушенной каменной лестнице.

Кладбище давно заброшено. Фото: "Википедия"

Легенда об омоложении монахини

Также говорят, что на кладбище похоронены четыре монахини, чьи призраки до сих пор скитаются по вершине. По другим рассказам, за порядком на кладбище следила пожилая монахиня, которая в один прекрасный день помолодела, после чего вернулась в свою келью.

Как выглядела гора раньше. Фото: smartclever.com.ua

О том, что произошло с ней на Замковой горе, она ничего не рассказала коллегам, ибо вообще не говорила после возвращения. А утром уже молодую девушки не нашли в ее келье, из которой нельзя было выйти незамеченной.

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Колдун-оборотень

Еще одна легенда – о колдуне-оборотне из Ирпенских лесов, который в образе волка приходит со своими собратьями-разбойниками на Замковую гору дважды в год – весной и осенью.

На горе сохранились странные могилы и монументы. Фото "Киев Власть"

Отведав специальной травы, они устраивают танцы вокруг костра, превращаются в людей и, спустившись на Подол, растворяются среди обычных киевлян.