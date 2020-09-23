Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга

Мэр Киева Виталий Кличко в среду, 23 сентября, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе.

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Напомним, в Украине за последние сутки выявили 3497 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего инфекцию подтвердили у 184 734 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 63 украинца. Кроме того, вылечить от COVID-19 удалось 81 670 инфицированных.

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Ранее мы сообщали, что ситуация с коронавирусом в Киеве ухудшается. По словам мэра, всего в столице к приему больных с коронавирусом готовы 18 медучреждений, а это более 2000 коек. Все они находятся в изолированных отделениях, а в каждой палате есть система подачи кислорода.

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Кроме того, в Украине стало меньше "красных зон". 21 сентября вступили в силу новые карантинные ограничения. Киев остается в "оранжевой" зоне.

Также киевский инфекционист рассказал, почему при COVID-19 у некоторых людей не бывает высокой температуры. Кроме того, медик добавил, что коронавирус – не приговор, а очередное респираторное заболевание, с которым люди обязательно справятся.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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