Українська
$ 28,21
33,12
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга

23 сентября, 12:01

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Общее количество пациентов с COVID-19 составило 20 335

Мэр Киева Виталий Кличко в среду, 23 сентября, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе.

Реклама

Смотрите прямую трансляцию:

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 3497 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего инфекцию подтвердили у 184 734 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 63 украинца. Кроме того, вылечить от COVID-19 удалось 81 670 инфицированных.

В тренде
На левом берегу Киева зашкаливает уровень загрязнения воздуха

Ранее мы сообщали, что ситуация с коронавирусом в Киеве ухудшается. По словам мэра, всего в столице к приему больных с коронавирусом готовы 18 медучреждений, а это более 2000 коек. Все они находятся в изолированных отделениях, а в каждой палате есть система подачи кислорода.

Реклама

Кроме того, в Украине стало меньше "красных зон". 21 сентября вступили в силу новые карантинные ограничения. Киев остается в "оранжевой" зоне.

Также киевский инфекционист рассказал, почему при COVID-19 у некоторых людей не бывает высокой температуры. Кроме того, медик добавил, что коронавирус – не приговор, а очередное респираторное заболевание, с которым люди обязательно справятся.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев статистика инфекция заражение Виталий Кличко коронавирус брифинг COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киев на ужесточенном карантине: будут ли работать спортивные школы
Киев на ужесточенном карантине: будут ли работать спортивные школыДругие новости
Снова сядем на карантин: Кличко пригрозил заведениям Киева из-за несоблюдения правил
Снова сядем на карантин: Кличко пригрозил заведениям Киева из-за несоблюдения правилДругие новости
В больнице Киева пациенту с COVID-19 предложили
В больнице Киева пациенту с COVID-19 предложили "место" в коридореДругие новости
В Киеве с завтрашнего дня ужесточат карантин: что будет под запретом
В Киеве с завтрашнего дня ужесточат карантин: что будет под запретомДругие новости
Сменила замки и не отдает вещи: в Киеве разразился скандал из-за арендованной квартиры (видео)
Сменила замки и не отдает вещи: в Киеве разразился скандал из-за арендованной квартиры (видео)Другие новости
Украинский паркурист совершил прыжок между движущимися грузовиками: видео
Украинский паркурист совершил прыжок между движущимися грузовиками: видеоДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять