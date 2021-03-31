Кличко поторопился: источник рассказал, как ввели локдаун в Киеве

Новые карантинные ограничения в Киеве принимались в спешке

Из-за того, что ситуация с COVID-19 развивается очень быстро, новые карантинные меры в Киеве принимались в спешке, а мэр Виталий Кличко – поторопился.

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Об этом сообщил источник "Сегодня" в Верховной Раде.

По его словам, еще неделю назад этот сценарий никто не рассматривал.

"Было заседание СНБО, и на этом заседании обсуждался вопрос ситуации с ростом заболеваемости. Решение о дополнительных ограничениях для Киева признали нецелесообразным. Также ранее ситуацию анализировала СБУ", – сообщил источник.

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Он отметил, что там тоже не поддержали комендантский час, запрет на передвижение и прочие подобные ограничения.

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"Вопрос снова был поднят 30 марта. И да, сегодня началась подготовка к рассмотрению ситуации в Киеве Верховной Радой. Вероятно, сейчас могут принять любые решения. А Кличко сейчас просто поторопился. Пытается перехватить инициативу", – отметил он.

Ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что если в Киеве примут решение усилить карантинные ограничения, улицы города будет патрулировать полиция и Национальная гвардия.

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